В Одессе раздаются взрывы
- Вечером 13 апреля в Одессе прогремели взрывы, город под атакой российских "Шахедов" с моря.
- Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 21:48 из-за угрозы ударов беспилотников.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах, а Воздушные силы предупредили об угрозе вражеских БпЛА в районе города.
Россия продолжает террор украинских городов. Вечером 13 апреля в Одессе снова прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову города Геннадия Труханова.
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Что известно о взрывах в Одессе сегодня
Геннадий Труханов сообщил о взрывах в Одессе в 22:07. Незадолго до этого мэр города призвал одесситов находиться в безопасных местах.
Заметим, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 21:48. Причиной стала угроза ударов российских беспилотников.
По данным мониторов, на Одессу направили более десятка "Шахедов" с Черного моря.
Одесса – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!
– предупредили Воздушные силы в 22:11.
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Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
Заметим, утром враг нанес циничный удар по Сумах. Известно о 34 погибших, среди которых двое детей. Также в результате атаки пострадали 117 человек, среди которых – 15 детей.