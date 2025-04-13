В Одессе раздаются взрывы

Россия продолжает террор украинских городов. Вечером 13 апреля в Одессе снова прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову города Геннадия Труханова.

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Что известно о взрывах в Одессе сегодня

Геннадий Труханов сообщил о взрывах в Одессе в 22:07. Незадолго до этого мэр города призвал одесситов находиться в безопасных местах.

Заметим, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 21:48. Причиной стала угроза ударов российских беспилотников.

По данным мониторов, на Одессу направили более десятка "Шахедов" с Черного моря.

Одесса – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!

– предупредили Воздушные силы в 22:11.

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Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

Заметим, утром враг нанес циничный удар по Сумах. Известно о 34 погибших, среди которых двое детей. Также в результате атаки пострадали 117 человек, среди которых – 15 детей.