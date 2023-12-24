В Одессе раздались взрывы во время объявления тревоги

Российские военные атаковали Одессу поздно вечером 24 декабря. Известно, что взрыв прогремел во время воздушной тревоги, ведь враг нанес удар максимально коварно. Впрочем, как всегда.

Как сообщили корреспонденты 24 Канала, в Одессе в течение нескольких минут прогремели несколько взрывов. Причем раздались они во время объявления воздушной тревоги. Рассказываем, что известно о ситуации в городе.

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Что известно об атаке Одессы

21:27 Стало известно о том, что в Одессе раздался первый взрыв. В ту же минуту в области раздалась воздушная тревога, предупреждая об угрозе с неба. В Воздушных силах обратились к жителям Одессы, отметив, что летит ракета. Еще через минуту корреспонденты 24 Канала заметили, что снова услышали взрывы.

21:33 В Одесской области объявили отбой воздушной тревоги. Призываем быть осторожными, покидая укрытий.

21:39 В Одесской области снова объявили воздушную тревогу. Призываем быть максимально осторожными и находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь. Тревогу объявили в связи с угрозой атаки "Шахедами". Не игнорируйте!

21:40 Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям: "Одесский район, пожалуйста, снова пройдите в укрытие и находитесь там до отбоя! Это важно!"

21:54 Корреспонденты 24 Канала говорят, что снова раздался взрыв. Но он был слабым по сравнению с теми, которые слышали полчаса назад.

Россияне атакуют "Шахедами"

Во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытиях. Оставайтесь там до тех пор, пока не объявят об отбое. Помните также, что нельзя снимать и выкладывать в сеть работу воздушной тревоги. Не сотрудничайте с врагом своими бессознательными действиями.

Российские военные также запустили дроны-камикадзе. В 21:45 Воздушные силы обратились к украинцам и отметили, что несколько групп "Шахедов" двигаются в направлении Одессы к Черноморску с Черного моря.

Параллельно угроза атаки дронами-камикадзе фиксируется и в других регионах. Так, в 21:47 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" зашли в Хмельницкую область и приближаются к Староконстантинову.

Обратим внимание, что воздушная тревога в связи с атакой дронами-камикадзе объявлена в ряде областей. По состоянию на 21:50 – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях.