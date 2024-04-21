В Одессе серия взрывов: оккупанты ударили баллистикой из Крыма
Российские войска не прекращают атаковать украинские города. Так, под ударом в очередной раз оказалась Одесса.
В воскресенье, 21 апреля, жители города слышали звуки взрывов. Что известно о взрывах в Одессе расскажет 24 Канал.
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Взрывы в Одессе
Днем в 13:14 в Одесской области раздавались сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах через минуту предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Мониторинговые каналы отмечали об угрозе баллистики из Крыма. "Баллистика в направлении Одесса/Черноморск", – говорится в сообщении.
Уже в 13:17 в Одессе прогремел взрыв.
Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!,
– подчеркнул председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Как отметили в местных телеграмм-каналах, над Одесской областью виден дым.
Последствия удара по Одессе 20 апреля
- Днем 20 апреля в Одессе прогремели взрывы. Позже стало известно, что в результате удара возникли пожары в частном секторе.
- Вследствие вражеского удара разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. К счастью, их удалось спасти.
- В Офисе генпрокурора отметили, что в результате атаки ранения различной степени тяжести получили 8 местных жителей, среди которых двое детей – 2021 и 2020 года рождения. Кроме этого, повреждены по меньшей мере 20 частных домов. Детали об ударе России по Одессе 20 апреля – читайте здесь.