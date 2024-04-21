В Одессе серия взрывов: оккупанты ударили баллистикой из Крыма

Российские войска не прекращают атаковать украинские города. Так, под ударом в очередной раз оказалась Одесса.

В воскресенье, 21 апреля, жители города слышали звуки взрывов. Что известно о взрывах в Одессе расскажет 24 Канал.

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Взрывы в Одессе

Днем в 13:14 в Одесской области раздавались сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах через минуту предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы отмечали об угрозе баллистики из Крыма. "Баллистика в направлении Одесса/Черноморск", – говорится в сообщении.

Уже в 13:17 в Одессе прогремел взрыв.

Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!,

– подчеркнул председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Как отметили в местных телеграмм-каналах, над Одесской областью виден дым.

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