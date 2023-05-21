В Одессе слышали взрыв: может работать ПВО

Вечером 21 мая в Одесской области объявили воздушную тревогу. Спустя считанные минуты жители Одессы услышали взрывы.

По данным мониторинговых групп, в Одесской и Запорожье обнаружили неопознанные беспилотники. Потому, вероятно, звуки взрывов – последствия работы ПВО.

Обратите внимание Россияне атаковали Харьковщину: есть разрушение и пострадавший

Какая ситуация в регионах

В Одессе воздушную тревогу объявили около 21.58. Уже через 2 минуты журналисты Суспільного сообщили, что в городе прогремел взрыв. Мониторинговая группа monitor сообщила, что в области, вероятно, работают силы ПВО.

В 22:17 в Одесской области объявили отбой тревоги, однако через 5 минут снова сработали сирены.

В Запорожской области тревогу объявили несколько раньше – в 21:53. Местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах спустя 10 минут. По данным мониторинговых групп, там также сработало ПВО.

Важно! Россия – страна-террорист, ежедневно атакующая нашу страну, терроризируя гражданское население, пока украинские воины дают отпор оккупационным войскам на фронте. Силы ПВО на страже нашего неба и уничтожают даже цели, которые когда-то считались неистребимыми. Однако следует помнить, что предугадать, куда враг будет атаковать в следующий раз или куда упадут обломки после успешной работы ПВО – невозможно. Поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью и реагируйте на сигналы тревог. Не распространяйте в сети кадры с работой ПВО или последствия попадания, ведь этим может воспользоваться захватчик.

Берегите себя и доверяйте информацию только из проверенных источников!

Россия атаковала Харьковщину

Вечером 21 мая Россия нанесла ракетный удар по Харьковщине. Под вражеским ударом оказался поселок Циркуны недалеко от Харькова. По предварительным данным, россияне атаковали ракетами С-300.

Одна из вражеских ракет попала в поле, а другая – в частный жилой дом. В результате атаки есть разрушение. Кроме того, местный житель получил травмы.