За даними моніторингових груп, на Одещині та Запоріжжі виявили невпізнані безпілотники. Тому, ймовірно, звуки вибухів – наслідки роботи ППО.

Зверніть увагу Росіяни атакували Харківщину: є руйнування та постраждалий

Яка ситуація в регіонах

В Одесі повітряну тривогу оголосили близько 21:58. Уже через 2 хвилини журналісти Суспільного повідомили, що у місті пролунав вибух. Моніторингова група monitor повідомила, що в області, ймовірно, працюють сили ППО.

О 22:17 в Одеській області оголосили відбій тривоги, проте через 5 хвилин знову спрацювали сирени.

У Запорізькій області тривогу оголосили дещо раніше – о 21:53. Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи через 10 хвилин. За даними моніторингових груп, там також спрацювала ППО.

Важливо! Росія – країна-терорист, яка щодня атакує нашу країну, тероризуючи цивільне населення, поки українські воїни дають відсіч окупаційним військам на фронті. Сили ППО на варті нашого неба та знищують навіть ті цілі, які колись вважалися незнищенними. Однак варто пам'ятати, що передбачити, куди ворог атакуватиме наступного разу або куди впадуть уламки після успішної роботи ППО – неможливо. Тому не нехтуйте власною безпекою та реагуйте на сигнали тривог. Не поширюйте у мережі кадрів з роботою ППО чи наслідками влучань, адже цим може скористатися загарбник. Бережіть себе та довіряйте інформації тільки з перевірених джерел!

Росія атакувала Харківщину

Увечері 21 травня Росія завдала ракетного удару по Харківщині. Під ворожим ударом опинилося селище Циркуни неподалік Харкова. За попередніми даними, росіяни атакували ракетами С-300.

Одна з ворожих ракет влучила в поле, а інша – у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки є руйнування. Крім того, місцевий мешканець зазнав травм.