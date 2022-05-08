В Одессе и Николаеве слышали взрывы: оставайтесь в укрытии

В воскресенье 8 мая около 12:50 в Одессе прогремел взрыв. Как раз за секунды до этого горожане видели в небе ракету. Через несколько минут взрыв прогремел и в Николаеве.

По предварительной информации, ракету над Одессой сбили – сработала ПВО. Но призываем местных жителей не покидать укрытие.

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Отметим, что около 12:30 в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Первые взрывы жители этих регионов услышали уже через 20 минут после объявления угрозы.

Что известно о взрывах в Одессе

Местные СМИ начали сообщать о звуках взрывов в 12:51. В небе можно заметить белый след – сработала ПВО. Тем временем шеф-редактор канала UA Алексей Мацука сообщил, что в городе было слышно 2 взрыва. Впоследствии стало известно, что вторая ракета таки попала в свою цель. Куда именно – сообщат официальные власти.

Следы от вражеской ракеты в Одессе / Фото Думская

Взрывы в Николаеве

О звуках взрывов в Николаеве сообщили немного позже после Одессы – в 12:57. Больше информации пока нет. Между тем местные телеграм-каналы пишут, что взрывы были мощные.

Днем ранее оккупанты били по Одесской области:

Ночь в Одессе и Одесской области прошла неспокойно. Воздушные тревоги звучали почти всю ночь.

Всего в течение 7 мая оккупанты запустили в Одесскую область 10 крылатых ракет. 4 из них – по области, а остальные 6 – по городу. 2 ракеты сумела сбить ПВО.

2 ракеты попали по Одесскому аэропорту.

Еще 4 вражеские ракеты попали в мебельное предприятие. Многоэтажки рядом – повреждены.

8 мая во время воздушной тревоги в Арцизе Одесской области прогремели взрывы. После этого в городе пропал свет и водоснабжение.

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