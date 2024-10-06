В Одессе слышали серию взрывов: работали силы ПВО

Поздно вечером 5 октября россияне запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, под ударом оказалась и Одесса.

Там прогремели взрывы. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Одессе слышали взрывы

В 21:57 на территории Одесской области горожане услышали сигнал воздушной тревоги. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА, которые запустила Россия по Украине, в том числе и южных регионах.

Вскоре председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе для Измаильского и Раздельнянского районов. "Находитесь в укрытиях до отбоя, угроза применения ударных беспилотников", – призвал он.

Городской голова Геннадий Труханов также советовал горожанам находиться в безопасных местах, БпЛА изменили направление на город. Впоследствии соответствующую информацию подтвердили и Воздушные силы. Мониторинговые каналы сообщали о 4 – 5 "Шахедов" в направлении города.

Уже в 23:11 мэр Геннадий Труханов сообщил о слышавших в городе взрывах. Эту информацию подтвердили и корреспонденты 24 Канала.

В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах,

– написал городской голова.

Через мгновение снова прогремел ряд взрывов. Уже в 23:38 и 23:51, по данным корреспондентов Суспільного, там прогремели повторные взрывы. Их также подтвердил и Геннадий Терехов. "Мощные взрывы в городе. Не оставляйте укрытий", – подчеркивал он.

В 00:04 в городе снова было громко. Таким образом, по состоянию на данный момент количество взрывов увеличилось до 6.

Отбой в Одесской области объявили в 00:23.

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