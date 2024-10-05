Там прогриміли вибухи. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Одесі чули вибухи

О 21:57 на території Одеської області містяни почули сигнал повітряної тривоги. Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА, які запустила Росія по Україні, зокрема й південних регіонах.

Незабаром голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загрозу для Ізмаїльського та Роздільнянського районів. "Перебувайте в укриттях до відбою, загроза застосування ударних безпілотників", – закликав він.

Міський голова Геннадій Труханов також радив містянам перебувати у безпечних місцях, БпЛА змінили напрямок на місто. Згодом відповідну інформацію підтвердили й Повітряні сили. Моніторингові канали повідомляли про 4 – 5 "Шахедів" у напрямку міста.

Вже о 23:11 мер Геннадій Труханов повідомив про вибухи, які чули у місті. Цю інформацію підтвердили й кореспонденти 24 Каналу.

В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,

– написав міський голова.

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