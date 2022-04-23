Враг нанес ракетный удар по Одессе: в ОВА призвали верить в ВСУ и не снимать фото и видео
Источник:фейсбук Сергея Братчука
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в очередной раз обратился к украинцам по поводу съемок и распространения фото и видео работы защитников Украины.
Братчук призвал их не подвергать себя и своих близких опасности.
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Спикер Одесской ОВА обратился к украинцам
Сергей Братчук также напомнил жителям Украины об их ответственности за такие поступки в условиях военного времени.
Верим в ВСУ! Пользуемся официальной информацией и благодарим наших защитников неба,
– добавил он.
Что известно об атаке в Одессе
Одесский городской совет сообщил о ракетном ударе по городу. Отмечается, что враг попал в объекты инфраструктуры. Одесский депутат Петр Обухов добавил, что враг ударил по городу крылатыми ракетами и попал в жилое здание.
Он также отметил важность выполнения правила двух стен и призвал не распространять ни фото, ни точную локацию удара. Обухов подчеркнул, что угроза новых ракетных ударов остается, потому что враг не может подойти к городу.
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