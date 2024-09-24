В Одессе слышали взрывы

Вечером 24 сентября в Одессе прогремели взрывы. Незадолго до этого были сообщения об угрозе тактической авиации.

О слышавших там взрывах сообщил мэр города Геннадий Труханов. Заметим, что на момент взрыва в области была объявлена ​​воздушная тревога, поэтому советуем находиться в укрытиях до окончания опасности.

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В Одессе прогремели взрывы

Ориентировочно в 22:29 на территории Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги, связанной с активностью вражеской тактической авиации. Уже в 22:53 Воздушные силы сообщили о двигавшихся в направлении города ракетах.

"Одесса – находитесь в укрытиях", – писали там. К сожалению, уже через мгновение мэр города сообщил о взрывах.

В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах,

– говорится в сообщении Труханова.

В то же время, мониторинговые каналы уточняют, что взрывы прогремели в пределах Одесского района. По предварительной информации, враг запустил по меньшей мере три управляемых авиационных ракеты Х-59/69.

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