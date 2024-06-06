В Одессе слышны взрывы: мэр предупреждает об атаке дронов

Оккупанты не дают покоя гражданскому населению Украины. В частности, неспокойно – в Одессе.

В четверг поздно вечером, 6 июня, в Одессе слышали взрывы. Воздушные силы и местные власти перед тем предупреждали о запуске врагом беспилотных летательных аппаратов.

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Взрывы в Одессе

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала еще около 23:38. Уже в 23:40 Воздушные силы констатировали, что БПЛА движутся четко в направлении Одессы, параллельно курсируя другими направлениями.

В городе слышны взрывы. Пересыпский район, пожалуйста, будьте в безопасных местах. Центр города – будьте внимательны,

– писал мэр Геннадий Труханов.

Кроме того, городской голова незадолго до этого отмечал, что воздушную тревогу объявили из-за возможного применения оккупантами ударных дронов в направлении Южного, что в Одесском районе одноименной области.

Силы обороны Юга в 23:54 заявили, что продолжается боевая работа – противовоздушная оборона не дремлет. Также защитники призвали не публиковать кадры работы систем ПВО и не помогать врагу, ведь за это предусмотрена ответственность.

Воздушные силы предупреждали, что в России подняли в небо 4 бомбардировщика Ту-95, которые оснащены ракетами Х-101, Х-555 и Х-55. Соответствующее оружие может достичь любой точки в пределах Украины, поэтому и прозвучала воздушная тревога в разных областях.

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Следует сказать, что Силы обороны Юга писали о ситуации в Черном море по состоянию на вечер 6 июня. Там уточняли, что враг вывел в акваторию несколько ракетоносителей. Общий залп "Калибров" может составлять до 24 единиц. Тревогой не стоит пренебрегать ни в коем случае.