Укр Рус
24 Канал Главные новости В Одессе слышны взрывы: что известно об опасности для города
13 апреля, 01:55
1

В Одессе слышны взрывы: что известно об опасности для города

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Одессе поздно ночью 13 апреля раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.
  • Воздушные силы сообщили о вражеских беспилотниках, летевших в направлении Одессы и Черноморского, и призвали жителей уходить в укрытие.

В Одессе поздно ночью 13 апреля прогремели взрывы. До этого в области объявляли тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

К теме В Николаеве прогремел взрыв: город атакуют вражеские дроны

Что известно о взрывах в Одессе

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 01:25 13 апреля. Воздушные силы писали, что в регион залетают вражеские беспилотники.

БПЛА из Николаевской области в Одесскую область в сторону города Южное,
– писали военные.

Позже Воздушные силы предупреждали жителей Одессы, что в направлении города летит вражеский ударный БПЛА с северо-востока. Также в укрытие призывали и жителей Черноморского.

Сами громкие звуки в Одессе услышали примерно в 01:54. Об этом написало Суспильное.

Взрывы в Одессе", – написали местные корреспонденты.

Интересно, что через несколько минут после этого по всей Одесской области прозвучал отбой воздушной тревоги. Это произошло в 02:00.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.