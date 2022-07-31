В Одессе и Харькове слышны взрывы: всем в укрытие

В Одессе 31 июля местные жители слышали звуки взрывов. В регионе объявили воздушную тревогу. Впоследствии о взрывах сообщили и харьковчане.

Людям следует оставаться в укрытиях. Официальных комментариев от властей пока нет. Однако в местных телеграм-каналах сообщают, что над городом поднимается дым.

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Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 17:34. Кроме того, сирены прозвучали в Николаевской и Запорожской областях. После 18:00 был сигнал отбоя.

В 17:50 сообщили о звуках взрывов в нескольких районах Харькова и области. Правда, воздушной тревоги в регионе нет.

Дым над Одессой / Фото "Суспільне"

Есть серьезная угроза обстрелов

В оперативном командовании "Юг" сообщили о максимально высокой угрозе ракетного обстрела со стороны российских оккупантов с моря. Дело в том, что 17 боевых кораблей и катеров черноморского флота россии маневрируют вблизи крымского побережья. Там есть 6 носителей крылатых ракет "Калибр" – 44 ракеты, а также 4 десантных корабля.

Учитывая притяжение врага к сакральности и выдающимся датам, угроза ракетной атаки с моря является максимально высокой,

– подчеркнули в ОК"Юг".

Поэтому настойчиво призывают не пренебрегать воздушной тревогой.

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