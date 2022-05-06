В Одессе слышны взрывы: людей просят оставаться в укрытиях

В Одессе местные СМИ сообщили о том, что в городе слышны взрывы. Также добавляют, что работает система противовоздушной обороны.

Жителей города призывают оставаться в укрытиях. О ситуации в Одессе сообщает новостной портал "Думская".

Стоит ли Мощный сигнал и символизм: Зеленский пригласил Шольца посетить Киев 9 мая

Что еще известно о ситуации в Одессе

В пятницу, 6 мая, Оперативное командование "Юг" заявило, что враг еще раз попытался оправдать свои зверства в отношении мирных украинцев. На этот раз россияне обвинили ВСУ в размещении собственных командных пунктов в гражданских объектах. Цинизму оккупантов нет предела, поскольку речь идет о: