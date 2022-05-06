В Одессе слышны взрывы: людей просят оставаться в укрытиях
В Одессе местные СМИ сообщили о том, что в городе слышны взрывы. Также добавляют, что работает система противовоздушной обороны.
Жителей города призывают оставаться в укрытиях. О ситуации в Одессе сообщает новостной портал "Думская".
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Что еще известно о ситуации в Одессе
В пятницу, 6 мая, Оперативное командование "Юг" заявило, что враг еще раз попытался оправдать свои зверства в отношении мирных украинцев. На этот раз россияне обвинили ВСУ в размещении собственных командных пунктов в гражданских объектах. Цинизму оккупантов нет предела, поскольку речь идет о:
- больницах,
- роддомах,
- школах,
- других социальных объектах.
Также Одесская ОВА рассказала о последствиях ракетных обстрелов области 3 мая 2022 года. К счастью, в результате очередной атаки россиян жертв нет. Тогда по Одесской области враг нанес сразу несколько ракетных ударов. Одесская область была одной из многих целей в рамках массированной ракетной атаки, когда российские захватчики в общей сложности выпустили 18 крылатых ракет по территории Украины.
Больше новостей об общей ситуации:
- Генштаб ВСУ заявил, что в Приднестровье русские военные находятся в полной боевой готовности. Они добавляют, что враг пытается открыть еще один фронт. Для этого россияне увеличивают напряженность в Приднестровском регионе Молдовы;
- Эстония отправила с начала полномасштабного вторжения России в Украину помощь в виде оружия и боеприпасов на 230 миллионов евро. Об этом сообщил глава Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Валдемар Саар. Мужчина добавил, что Эстония все время ищет новые шансы предоставить Украине дополнительную помощь.
- Министерство обороны предупреждает, что Россия может прибегнуть к провокациям или обострению ситуации на фронте 9 мая. Напомним, для Кремля – это сакральная дата, поэтому нельзя исключать какие-либо сценарии. В Минобороны призывают всех жителей соблюдать осторожность и не игнорировать воздушные тревоги.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока он не видит признаков приближающегося окончания войны. По его словам, Россия не делает никаких шагов для этого. Соответствующее заявление гарант сделал, выступая перед экспертами Королевского института международных отношений Chatham House.
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