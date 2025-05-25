В Одессе слышны взрывы: работает ПВО

Одесские СМИ сообщают о работе ПВО. Одесситов призывают немедленно пройти в укрытие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и местные СМИ.

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В Одессе работает ПВО

Местные СМИ Одессы сообщают о работе ПВО. Возле города, вероятно, пролетают "Шахеды".

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что для города существует угроза БпЛА. Около 22:40 была объявлена воздушная тревога в городе. Тогда Труханов призвал одесситов не пренебрегать тревогой.

Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!

– написал он.

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Напомним, прошлой ночью враг запустил по Украине 298 дронов и 69 ракет. Попадание фиксировали в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях.