7 июля, 00:46
В Одессе слышны взрывы: Россия атакует дронами
В ночь на 7 июня жители Одессы сообщили о взрывах в городе. Враг атакует ударными БпЛА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера.
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Атака на Одессу
Корреспонденты 24 Канала сообщили о взрывах в городе около 00:45 в ночь на 7 июля.
Угрозу подтвердил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками,
– написал он.