В Одессе слышны взрывы: Россия атакует дронами

В ночь на 7 июня жители Одессы сообщили о взрывах в городе. Враг атакует ударными БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера.

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Атака на Одессу

Корреспонденты 24 Канала сообщили о взрывах в городе около 00:45 в ночь на 7 июля.

Угрозу подтвердил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками,

– написал он.