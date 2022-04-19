В Одессе изменили время комендантского часа

Со среды, 20 апреля, в Одессе изменится время комендантского часа. В городе и области он продлится с 22:00 до 05:00.

Соответствующее распоряжение издал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Важно "Орлан" больше не будет летать: в Одесской области силы ПВО сбили очередной вражеский беспилотник

Так, с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час продлится с 22:00 до 05:00.

Во время действия комендантского часа запрещается пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Добавим, что ранее комендантский час в Одессе и области проводили с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля 2022 года . Из-за угрозы ракетного удара 10 апреля.

Актуально – Флот России отошел от берегов Одессы: смотрите видео