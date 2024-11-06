В Одессе таксист не хотел говорить на украинском и заявил, что он "русский"
В Одессе таксист говорил с клиентками на русском языке. Клиентка записала видео и отметила, что таксист нарушает закон.
В ответ водитель такси ответил ей, что является "русским", пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Новости Одессы".
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Что известно о языковом скандале в Одессе
На кадрах слышно, как таксист говорит к клиентке на русском языке, спрашивая, где ей остановиться. В ответ пассажирка отвечает на украинском. Она спросила, почему водитель говорит на русском.
А я русский, дальше што,
– ответил водитель.
Клиентка спросила, или у него российский паспорт. На это водитель сказал, что украинский.
Пассажирка заметила, что водитель нарушает закон №2704 об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. На что таксист сказал, что он в своей машине.
Очередной языковой скандал в Одессе: смотрите видео
В заметке отметили, что активисты уже обратились к компании с требованием проверять своих работников на знание украинского языка.
Подробнее о том, как защитить свое право на украинский язык – читайте по ссылке.