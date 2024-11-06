У відповідь водій таксі відповів їй, що є "рускім", пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Новини Одеси".

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Що відомо про мовний скандал в Одесі

На кадрах чутно, як таксист говорить до клієнтки російською мовою, запитуючи, де їй зупинитись. У відповідь пасажирка відповідає українською. Вона запитала, чому водій говорить російською.

А я рускій, дальше што,

– відповів водій.

Клієнтка запитала, чи в нього російський паспорт. На це водій сказав, що український.

Пасажирка зауважила, що водій порушує закон №2704 про забезпечення функціонування української мови як державної. На що таксист сказав, що він у своїй машині.

Черговий мовний скандал в Одесі: дивіться відео

У дописі зазначили, що активісти вже звернулись до компанії із вимогою перевіряти своїх працівників на знання української мови.

Детальніше про те, як захистити своє право на українську мову – читайте за посиланням.