Судя по видео, которые распространяли местные телеграмм-каналы, жизнь возле известного одесского клуба бурлит и во время комендантского часа.
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На видео видно, как двое мужчин устроили потасовку посреди толпы. В какой-то момент один из них повалил другого на землю и стал избивать кулаками. Какая-то женщина за кадром пыталась остановить это.
Между тем мимо камеры снуют люди. В общем, можно увидеть, что одесситы массово нарушают комендантский час.
Драка возле ночного клуба в Одессе / Скриншот с видео
Реакция ОВА не заставила ждать
Глава Одесской ОВА отметил, что это недопустимо. У него есть вопросы не только к людям, которые нарушают правила комендантского часа во время военного положения, но и в заведение, которое, очевидно, в это время работает.
В то время как враг наносит по нам ракетные удары, когда наши защитники гибнут на поле боя, получают ранения, не пуская орду в нашу область, некоторые лица устраивают драки у ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и правила работы, установленные для этих заведений,
– сказал Марченко.
Он сказал, что не будет закрывать на это глаза и призвал соответствующие службы принять соответствующие меры.
Заметим, что к утру 5 июня в Одессе слышали взрывы . Впоследствии оказалось, что это обстреливали соседнюю Николаевскую область. Кроме того, ночь в Одесщине выдалась спокойной.
Последние новости из Одесской области:
- Утром 4 июня кафиры нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования. Пуск ракеты Х-59 совершили из самолетов стратегической авиации. Есть двое раненых. Крылатая ракета поразила территорию сельскохозяйственного предприятия и склады. Спасатели потушили огонь в здании, возникшем в результате удара, и показали фото разрушений.
- Впоследствии украинцев решила "добить" бывшая редактор российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова. Она приехала в Одессу и назвала ее "родной". В Одесской ОВО уже отреагировали на визит российской журналистки. В частности, спикер администрации Сергей Братчук назвал ее "московской гадостью".
- К сожалению, непослушные одесситы нарушают правила и купаются, несмотря на запрет местных властей, из-за чего участились случаи взорвания на минах.
- СБУ установило, что один из местных благотворительных фондов присваивал себе товары военного и гуманитарного назначения иностранных благотворительных организаций. После этого они не попадали на нужды обороны , их цинично перепродавали.