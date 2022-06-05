Судячи з відео, які поширювали місцеві телеграм-канали, життя біля відомого одеського клубу бурлить й у час комендантської години.

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На відео видно, як двоє чоловіків влаштували бійку посеред натовпу. В якийсь момент один з них повалив другого на землю та почав бити кулаками. Якась жінка за кадром намагалась це зупинити.

Тим часом повз камеру снують люди. Загалом можна побачити, що одесити масово порушують комендантську годину.



Бійка біля нічного клубу в Одесі / Скриншот з відео

Реакція ОВА не змусила чекати

Очільник Одеської ОВА зауважив, що це неприпустимо. У нього є питання не лише до людей, які порушують правила комендантської години під час воєнного стану, а й до закладу, який, вочевидь, у цей час працює.

В той час, як ворог наносить по нас ракетні удари, коли наші захисники гинуть на полі бою, отримують поранення, не пускаючи орду в нашу область, деякі особи влаштовують бійки біля нічних клубів, порушуючи правила комендантської години та правила роботи, які встановлені для цих закладів,

– сказав Марченко.

Він сказав, що не буде закривати на це очі й закликав відповідні служби вжити відповідних заходів.

Зауважимо, що під ранок 5 червня в Одесі чули вибухи. Згодом виявилось, що це обстрілювали сусідню Миколаївську область. Окрім цього, ніч в Одещині видалась спокійною.

Останні новини з Одещини:

Зранку 4 червня окупанти завдали удару крилатою ракетою повітряного базування. Пуск ракети Х-59 здійснили з літаків стратегічної авіації. Є двоє поранених. Крилата ракета вразила територію сільськогосподарського підприємства та склади. Рятувальники загасили вогонь у будівлі, який виник внаслідок удару, й показали фото руйнувань.

Згодом українців вирішила "добити" колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова. Вона приїхала до Одеси та назвала її "рідною". В Одеській ОВА вже відреагували на візит російської журналістки. Зокрема речник адміністрації Сергій Братчук назвав її "московською гидотою".

На жаль, неслухняні одесити порушують правила та купаються попри заборону місцевої влади, через що почастішали випадки підірвання на мінах.

СБУ встановило, що один з місцевих благодійних фондів привласнював собі товари військового та гуманітарного призначення від іноземних благодійних організацій. Після цього вони не потрапляли на потреби оборони, їх цинічно перепродавали.

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