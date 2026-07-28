Об этом сообщила полиция Одесской области.

Взрыв прогремел во дворе одной из многоэтажек Пересыпского района города. Об инциденте полиции сообщила жена потерпевшего 49-летнего водителя кроссовера. На место также прибыли медики, осмотревшие пострадавшего.

По предварительным данным правоохранителей, автомобиль взорвался сразу после того, как водитель завел его и начал движение.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехника полиции. После выяснения всех обстоятельств события ему будет предоставлена соответствующая правовая квалификация,

– уточнили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Между тем "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщает, что взорвался автомобиль, принадлежащий военному.