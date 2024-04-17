В Одессе прогремели взрывы: враг ударил баллистикой
Россияне совершили пуски баллистических ракет из Крыма. В Одессе раздавались взрывы.
Утром почти по всей Украине звучала сирена. Воздушные силы предупредили об угрозе применения противником баллистического вооружения.
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Атака на Одессу
Около 9:30 стало известно о риске обстрелов для южных, восточных и центральных регионов, а также отдельных северных областей.
Уже в 9:34 в Одессе раздался взрыв.
Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги,
– обратился к горожанам глава ОВА Олег Кипер.
Мониторинговые каналы писали о минимум двух целях, которые направлялись на город.
Кроме того, они отмечали, что ракеты, которые запустил противник, баллистические. А их пуски враг совершил с оккупированного полуострова.
Враг ударил по Чернигову
- Перед объявлением угрозы баллистики по Украине распространилась тревога, связанная с активностью тактической авиации врага. Около 9:00 сирена раздалась для северных регионов.
- Оккупанты запустили ракеты из Курской области. Сначала они пересекли воздушное пространство Сумщины, а затем отправились на Черниговщину. Оттуда они двигались в Киевскую область.
- В Чернигове и области раздавались взрывы.
- Как стало известно позже, россияне попали в объект социальной инфраструктуры. Есть погибшие и много раненых.
- Мониторинговые каналы пишут о не менее трех ударах, нанесенных по городу.
- Это могли быть крылатые ракеты Х-69/Р-500.
- На атаку отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Террор нужно остановить. ПВО и ПРО – это то, что нужно Украине уже сейчас", – написал чиновник в телеграмме.
- Ранее президент Зеленский рассказал, чтобы закрыть Украину полностью, желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.
- Глава МИД Кулеба заявил, что сейчас в мире есть 100 доступных систем Patriot. Киев надеется получить хотя бы 7.
- Недавно Германия сообщила о немедленной передаче Украине дополнительного Patriot и ракет в существующие системы.