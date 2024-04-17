В Одессе прогремели взрывы: враг ударил баллистикой

17 апреля 2024, 09:36
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Россияне совершили пуски баллистических ракет из Крыма. В Одессе раздавались взрывы.

Утром почти по всей Украине звучала сирена. Воздушные силы предупредили об угрозе применения противником баллистического вооружения.

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Атака на Одессу

Около 9:30 стало известно о риске обстрелов для южных, восточных и центральных регионов, а также отдельных северных областей.

Уже в 9:34 в Одессе раздался взрыв.

Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги,
– обратился к горожанам глава ОВА Олег Кипер.

Мониторинговые каналы писали о минимум двух целях, которые направлялись на город.

Кроме того, они отмечали, что ракеты, которые запустил противник, баллистические. А их пуски враг совершил с оккупированного полуострова.

Враг ударил по Чернигову

  • Перед объявлением угрозы баллистики по Украине распространилась тревога, связанная с активностью тактической авиации врага. Около 9:00 сирена раздалась для северных регионов.
  • Оккупанты запустили ракеты из Курской области. Сначала они пересекли воздушное пространство Сумщины, а затем отправились на Черниговщину. Оттуда они двигались в Киевскую область.
  • В Чернигове и области раздавались взрывы.
  • Как стало известно позже, россияне попали в объект социальной инфраструктуры. Есть погибшие и много раненых.
  • Мониторинговые каналы пишут о не менее трех ударах, нанесенных по городу.
  • Это могли быть крылатые ракеты Х-69/Р-500.
  • На атаку отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Террор нужно остановить. ПВО и ПРО – это то, что нужно Украине уже сейчас", – написал чиновник в телеграмме.
  • Ранее президент Зеленский рассказал, чтобы закрыть Украину полностью, желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.
  • Глава МИД Кулеба заявил, что сейчас в мире есть 100 доступных систем Patriot. Киев надеется получить хотя бы 7.
  • Недавно Германия сообщила о немедленной передаче Украине дополнительного Patriot и ракет в существующие системы.

Автор: Анастасія Колеснікова