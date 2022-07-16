Фотографировали и общались с россиянами: в Одессе задержали корректировщиков удар по складу

В Приморском районе Одессы 16 июля патрульные совместно с военнослужащими задержали мужчину, фотографировавшего стратегически важные объекты.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Важно У россиян проблема с разведкой и корректировщиками огня, – экс-работник СБУ

Во время осмотра мобильного телефона было обнаружено множество фотографий:

блокпостов,

военнослужащих,

объектов инфраструктуры

Мужчиной уже занимаются компетентные службы.

Удар по складу в Одессе

Оккупанты утром 16 июля атаковали склад в Одессе. В момент обстрела там находились охранники. К счастью, никто не пострадал, ведь работники скрылись в убежище.

Спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул в результате попадания вражеской ракеты. Речь идет о возгорании складского здания в Одессе.

В Виннице задержали вероятных корректировщиков

российские оккупанты 14 июля цинично ударили тремя ракетами по центру Винницы, когда там находились многие люди.

Министр внутренних дел сообщил, что сразу после трагедии в Виннице 14 июля задержали несколько десятков человек. Их опрашивают в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

После этого (проверки задержанных – ред. 24 канал) можно будет что-нибудь говорить. Таких данных, о том что есть конкретные наводчики, нет. Мы говорим о том виде ракет… Это не вид артиллерии, который наводится "на глаз", а наводится по координатам,

– отметил Монастырский.

Ранее Служба безопасности Украины задержала двух мужчин, причастных к недавним вражеским обстрелам Николаева и Баштанки. Задержанные передавали информацию о размещении подразделений ВСУ и объектов инфраструктуры. Эти данные использовали оккупанты для интенсивных обстрелов Николаевщины. Злоумышленниками оказались жители региона.

Всю собранную информацию агенты передавали своему куратору через каналы закрытой связи. Сотрудники СБУ провели обыски в домах задержанных. Нашли и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, там доказательства сотрудничества с врагом.

Мужчинам сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о перемещении вооружения или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения. Цель этого – передать информацию государству-агрессору.

Обратите внимание – одна из попавших в Винницу российских ракет сначала была нацелена на другой город: смотрите видео

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.