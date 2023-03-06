В Одесской ОВА сообщили детали задержания бывшего боевика батальона "Спарта"
В Одессе задержан бывший боевик батальона "Спарта" с позывным "Хантер". Подтверждено, что это террорист, сознательно шедший на сотрудничество и исполнение служебных обязанностей в карательном батальоне.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, Служба безопасности Украины плодотворно работает в Одесской области, чтобы выявлять такие случаи и противодействовать.
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Братчук сообщил, что задержанный воевал против украинских сил обороны. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Детали задержания
Задержанный до последнего уверял, что ему все пройдет и продолжал поддерживать связь с террористами.
Я думаю, что это не последнее подобное задержание. Были такие индивидуумы, которые сознательно шли на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, воевали против земляков, против Вооруженных сил Украины,
– добавил говорящий.
По его словам, такие люди пытаются оправдаться, в частности, словами о нападении НАТО, но почему-то снова возвращаются в Одесскую область и скрываются там. Однако каждый понесет ответственность за содеянное, подчеркнул Братчук.
Братчук о задержании СБУ в Одесской области: смотреть видео
В Одесской области работает СБУ
С 24 февраля 2022 года подобные персонажи в Одесской области активизировались, отметил председатель ОВА. Задержания сейчас проходят, наработок достаточно много, однако не обо всем сейчас можно рассказывать.
В Одесской области у нас Служба Божья (СБУ - 24 Канал) работает 25/8. Знаю, что это не последний подобный факт. Мы говорим не только о задержании людей, которые являются пропагандистами так называемого "русского мира", есть разоблачение ФСБшных сетей, задержание таких террористов, как сейчас
– резюмировал Братчук.
СБУ схватили участника "Спарты": что известно раньше
- Известно, что злоумышленник в 2014 году принимал участие в боевых действиях против сил АТО на Востоке Украины, в частности, в вооруженном противостоянии в аэропорту города Донецк.
- После полученного ранения покинул ряды боевиков, тайно уехал на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии он вернулся на Родину – в Одесскую область.
- Одесситу сообщили о подозрении по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.