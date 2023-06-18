В Одессе запретили продавать морепродукты
Источник:Одесский городской совет
В Одессе запретили продавать морепродукты и рыбу с неустановленных мест отлова. Ведь после подрыва Каховской ГЭС в воде Одесской области обнаружили возбудителей инфекционных болезней.
Речь идет о сальмонелле, яйцах и личинках гельминтов и других возбудителей. Также в Одессе запретили купаться в море.
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Что известно о запрете в Одессе
В Одессе запрещена реализация населением стихийной торговли рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова вблизи рынков, торговых центров и тому подобное,
– заявили городские власти.
Там объяснили, что решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.
"Думская" написала с ссылкой на городской совет, что запрет касается:
- стихийной торговли – с прилавков на улицах и вблизи рынков;
- магазинов и киосков.
Какая ситуация в Одессе из-за подрыва ГЭС
- Одесский городской совет сообщил, что специалисты в Одесской области произвели вирусологические, микробиологические и паразитарные пробы воды в Одесской области.
- Они обнаружили возбудители инфекционных заболеваний. В частности, в воде нашли сальмонеллу энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные НАГ вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных (острицы, волосоголовцы, собачьи аскариды, ооцисты криптоспоридий).
- Кроме того, после проверки все пляжи Одессы оказались непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах. В частности, в море и лимане.