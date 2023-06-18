В Одессе запретили продавать морепродукты и рыбу с неустановленных мест отлова. Ведь после подрыва Каховской ГЭС в воде Одесской области обнаружили возбудителей инфекционных болезней.

Речь идет о сальмонелле, яйцах и личинках гельминтов и других возбудителей. Также в Одессе запретили купаться в море.

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Что известно о запрете в Одессе

В Одессе запрещена реализация населением стихийной торговли рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова вблизи рынков, торговых центров и тому подобное,

– заявили городские власти.

Там объяснили, что решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.

"Думская" написала с ссылкой на городской совет, что запрет касается:

стихийной торговли – с прилавков на улицах и вблизи рынков;

магазинов и киосков.

Какая ситуация в Одессе из-за подрыва ГЭС