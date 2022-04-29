В Одессе введут "затяжной" комендантский час с 1 по 3 мая

В Одессе ввели длительный комендантский час. Он будет действовать с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая.

В это время нельзя будет находиться на улицах и в других общественных местах, если у человека не будет специально выданных пропусков или удостоверений.

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Как будет в области

Ограничение в Одессе вводится распоряжением начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

На другой территории области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

Ракетная угроза для Одессы

Россияне в последнее время периодически атакуют Одессу. Представитель ОВА Сергей Братчук предупредил, что вероятность обстрелов до сих пор остается очень высокой. Угроза сохраняется с территории временно оккупированного Крыма и Черного моря.

Кстати, 28 апреля в Одессе сбили вражеский беспилотник. Вечером украинские силы противовоздушной обороны сбили 3 российские ракеты.

Россия нанесла мощный удар по Одессе, детали от Братчука: