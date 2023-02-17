В Одессе женщину выгнали из заведения из-за украинского языка: возмутительное видео

В одском кафе женщину отказались обслуживать на украинском языке. Более того, ее попросили покинуть заведение.

Неприятный инцидент произошел в заведении Cafe de Fleur. Владелец кафе сказал, что не будет общаться с клиенткой на украинском, потому что плохо понимает его. Видео обнародовано в сети, передает 24 Канал.

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Женщину выгнали из заведения

Далее мужчина попросил посетительницу покинуть заведение, потому что это частная собственность. Она ответила, что пришла в кафе, а не к нему домой. После этого владелец сказал клиентке, что заведение закрывается и снова попросил, чтобы та вышла.

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Относительно владельца будут мероприятия

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк отреагировала на случай. Она подчеркнула, что это больше, чем нарушение законодательства. В соответствии с законом "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обслуживание по умолчанию должно быть украинским.

Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное, – отметила Витко-Присяжнюк.

Она заверила, что нарушение хорошо заметили в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка. Уже принимают соответствующие меры в отношении нарушителя.

Возмутительный случай в Кропивницком

Языковой скандал в феврале произошел и в Кропивницком. В одном из магазинов посетительницу отказались обслуживать на украинском языке.

Когда посетительница сделала ей замечание, то продавщица заявила, мол, закон о языке - "нацизм", а война идет якобы "из-за таких, как посетительница". Тогда женщина обратилась к администратору магазина. Ее также поддержали другие покупатели. Они подчеркнули, что война якорей продолжается из-за таких как работница магазина.

Впоследствии администрация заведения ответила, что такое поведение персонала неприемлемо. Продавщицу уволили.

Кстати, при нарушениях закона жалобы можно посылать в офис языкового омбудсмена Тараса Кременя. Там уже дадут ответную реакцию.