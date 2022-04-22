В Одесской и Львовской областях отменяют комендантский час в Пасхальную ночь

Комендантский час в Пасхальную ночь отменят еще в двух областях. Речь идет об Одесской и Львовской.

В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля комендантский час отменяется во Львовской и Одесской областях. В то же время верующих, которые планируют посещать храмы, просят быть внимательными и осторожными, передает 24 канал.

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Комендантский час отменяется только на одну ночь

Во Львовской области комендантский час в Пасхальную ночь отменяется с 23:00 23 апреля до 06:00 24 апреля. Соответствующий приказ издал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Берегите себя и будьте осторожны. Покоя вам в тылу и сил нашим защитникам на передовой!,

– отметил он.

Что касается Одесской области, то там комендантский час отменяется с 22:00 23 апреля до 05:00 24 апреля. Таково распоряжение главы ОВА Максима Марченко.

В то же время в Одесской области усилят патрулирование улиц в Пасхальную ночь. Следить за соблюдением порядка будут правоохранители и Национальная гвардия.

В церквях и храмах будут проходить праздничные богослужения, которые смогут посетить все верующие. Однако безопасность превыше всего и Пасха не отменяет должного реагирования на воздушные тревоги,

– подчеркнул он.

Комендантский час в Пасхальную ночь отменили также в Хмельницкой и Днепропетровской областях. В Ровненской области разрешили работать церквям и храмам ночью, а на Буковине сократили сам комендантский час.

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