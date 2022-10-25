В Одесской и Николаевской области тоже выключают свет: где его не будет

В Одесской и Николаевской областях сегодня, 25 октября, тоже вводят веерные отключения электроэнергии. Это нужно во избежание аварийных отключений – сети этих областей не выдерживают нагрузки.

График отключений в Одесской области

Представитель военной администрации Одесской области сообщил, что график стабилизационных отключений для всех – и бытовых, и промышленных клиентов, как в городе, так и в Одесской области.

Внимание По всей Украине применили графики ограничения электроэнергии

Отключения происходят и будут происходить в Одесском, Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах. А также в Овидиопольском, Любашевском, Ренийском, Балтском и Савранском общинах.

График стабилизационных отключений с перечнем районов, населенных пунктов и улиц, по которым могут производиться отключения, будет опубликован на сайте ДТЭК Одесские электросети.

В ОВА отметили, что также случаются аварии на распределительных сетях по причине перезагрузки или повреждения посторонними лицами, из-за чего жители области могут быть без света.

Если света нет более 4 часов

Однако просят сообщать, если у вас после отключения по графику не появился свет более чем через 4 часа. Это можно сделать с помощью чат-ботов в Viber и Telegram или в IVR-меню колл-центра, нажав 1 −

(048) 705 90 90,

(068) 750 90 90,

(095) 750 90 90,

(073) 750 90 90,

Отключение света в Николаевской области

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким тоже предупредил, что в области начались стабилизационные отключения электроэнергии.

Решение об отключении начало действовать, как и в большинстве областей, с 09:20 утра. Обесточили населенные пункты, попавшие в группу 1, 2, 3, 4 и 5.

В 13:50 в области приняли решение об отключении электроснабжения для потребителей всех 10 групп графика аварийных отключений.

Виталий Ким подчеркнул, что энергетики делают все от них зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию и минимизировать неудобства для жителей Николаевской области.

График отключения света в Николаевской области / Источник Николаевоблэнерго

По распоряжению Укрэнерго во всех областях Украины применили графики ограничения электроэнергии – как для промышленных потребителей, так и других категорий. Это необходимо, чтобы стабилизировать энергосистему страны.

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Режим экономии электроэнергии: главное

Из-за ракетных атак врага по объектам электроэнергии украинцы вынуждены экономить электроэнергию. Особенно важно ограничить потребление света в часы утреннего и вечернего пика (6:00 – 11:00 и 17:00 – 23:00).

Украинцев просят сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).

Больше об этом – в каких областях будут выключать свет: смотреть видео