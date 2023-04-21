Притворился женщиной: в Одесской области мужчина пытался эпически пересечь границу
Источник:ГНСУ
В Одесской области пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу. Он был одет в женскую одежду, а на голове имел парик.
Одесские пограничники рассказали, что их "очаровала" женщина в солнцезащитных очках в темное время суток. Оказалось, это совсем не женщина.
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Да, женщиной оказался мужчина, который перед Пасхой вернулся из заработков из-за границы и намеревался продолжить обогащаться в другой стране. Его задержали и вручили повестку.
В ГНСУ насмехаются, что "чудо перевоплощения не сработало".
Мужчина, переодевшийся в женщину / Фото ГНСУ
Мужчине вручили повестку / Фото ГНСУ
Новые "схемы" бегства ухилянцев
Кстати, уклоняющие изобрели новые схемы побега за границу, однако СБУ ликвидировала их. В нескольких областях сообщили о подозрении 5 организаторам сделок. За деньги они предлагали военнообязанным избежать призыва, предлагали фальшивые документы и пересечение границы вне контрольно-пропускных пунктов. Стоимость "услуги" колебалась от 1 до 3,5 тысяч долларов.
- В Винницкой области задержали трех местных жителей, которые предлагали бежать в Молдову вплавь через реку Днестр. Для "клиентов" дельцы "подготовили" водные маршруты и гидрокостюмы.
- На Львовщине разоблачили адвоката из Дрогобыча, который за деньги способствовал избеганию мобилизации военнообязанных. Для этого использовал собственные связи в военкомате.
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