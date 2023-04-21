Притворился женщиной: в Одесской области мужчина пытался эпически пересечь границу

В Одесской области пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу. Он был одет в женскую одежду, а на голове имел парик.

Одесские пограничники рассказали, что их "очаровала" женщина в солнцезащитных очках в темное время суток. Оказалось, это совсем не женщина.

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Да, женщиной оказался мужчина, который перед Пасхой вернулся из заработков из-за границы и намеревался продолжить обогащаться в другой стране. Его задержали и вручили повестку.

В ГНСУ насмехаются, что "чудо перевоплощения не сработало".



Мужчина, переодевшийся в женщину / Фото ГНСУ



Мужчине вручили повестку / Фото ГНСУ

Новые "схемы" бегства ухилянцев

Кстати, уклоняющие изобрели новые схемы побега за границу, однако СБУ ликвидировала их. В нескольких областях сообщили о подозрении 5 организаторам сделок. За деньги они предлагали военнообязанным избежать призыва, предлагали фальшивые документы и пересечение границы вне контрольно-пропускных пунктов. Стоимость "услуги" колебалась от 1 до 3,5 тысяч долларов.