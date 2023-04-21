Одеські прикордонники розповіли, що їх "причарувала" жінка в сонцезахисних окулярах у темний час доби. Виявилось, що це зовсім не жінка.

До речі Прикордонники спіймали 81-річного російського агента: хотів втекти у Білорусь

Так, жінкою виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону й мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні. Його затримали та вручили повістку.

У ДПСУ кепкують, що "диво перевтілення не спрацювало".



Чоловік, який перевдягнувся в жінку / Фото ДПСУ



Чоловіку вручили повістку / Фото ДПСУ

Нові "схеми" втечі ухилянтів

До речі, ухилянти винайшли нові схеми втечі за кордон, однак СБУ ліквідувала їх. У кількох областях повідомили про підозру 5 організаторам оборудок. За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову, пропонували фальшиві документи та перетин кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Вартість "послуги" коливалась від 1 до 3,5 тисячі доларів.