Порушника затримали без права внесення грошової застави. Про це повідомила речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

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Що розповіли про порушника прикордонники

Затриманим чоловіком виявився 81-річний житель Житомира, якого вже підозрювали у державній зраді. З собою він мав 4 тисячі євро готівкою, планшет і записник, в якому фіксував місця розташування українських військових частин.

Порушника затримано й надалі його маршрут плануватимуть компетентні органи,

– повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники затримали 81-річного російського агента / Фото Держприкордонслужба

Чоловік мав при собі 4 тисячі євро готівкою / Фото Держприкордонслужба

Також у відомстві зазначили, що чоловік планував незаконно потрапити у Білорусь, оскільки він не мав при собі документів, що посвідчують особу. До того ж, прикордонникам житомирянин представився під іншим ім'ям.

До слова! За даними прокуратури, чоловік співпрацював з російською ПВК "Вагнера" та надавав координати техніки українських солдатів та важливих військових об'єктів Житомира. Для конспірації використовував позивний "Снаров".

Яка подальша доля чоловіка

Речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша наголосила, що чоловіка вже затримують не вперше. У березні цього року житомирянин уже фігурував у справі про держзраду і мав сидіти під вартою до закінчення слідства. Проте вже згодом Корольовський районний суд Житомира дозолив чоловікові внести грошову заставу на суму понад 214 тисяч гривень.

"Вже наступного дня після такого рішення суду, 22 березня 2023 року, підозрюваний вніс грошову заставу", – сказала Гоша.

Наступний суд над житомирянином мав відбутися 6 квітня, однак вже 1 квітня його затримали неподалік кордону. Чоловіка судитимуть за 2 частиною статті 111 Кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, без права внесення застави.

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