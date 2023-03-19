Ухилянтів спіймали в рамках проведення оперативно-профілактичних заходів "Березень-2023". Усі чоловіки намагались поза пунктами пропуску потрапити до Румунії.

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Прикордонники розповіли про пригоди ухилянтів

Четверо із затриманих чоловіків планували "підкорювати" високогір’я. Їх затримали прикордонні наряди від відділу прикордонної служби "Яблунівка":

Двоє з порушників кордону прибули на Закарпаття з Тернопільщини,

один – з Черкащини,

ще один – із Житомирщини.

Ще чотирьох зловмисників затримали військовослужбовці відділу "Тячів". Трьох із них прикордонний наряд спіймав близько 23:00 на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми.

Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, взуття, документів та грошей, вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати незнайому для них водойму. Усі чоловіки прибули на Закарпаття з інших регіонів:

один – із Тернопільщини,

один – із Вінниччини,

один – з Одещини.

Прикордонники затримали 8 ухилянтів / Фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Наскільки небезпечними є спроби подолання холодної та повноводної Тиси вони не знали.

Варто зауважити, що зараз на Закарпатті в нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів. Глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів. Впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону,

– розповіли прикордонники.

Ще одного жителя Одещини затримав прикордонний наряд на околиці селища Солотвино. Чоловік зізнався, що прибув на Закарпаття, аби незаконно перетнути кордон. За організацію своєї "подорожі" він заплатив 2,5 тисячі доларів.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб причетних до організації незаконного переправлення чоловіків через кордон. Щодо затриманих прикордонники склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, а саме "незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України". Справи вже скерували до суду.