В Одесской области задержан мужчина на блокпоста и мобилизован: адвокат заявил об издевательствах

В Одесской области на блокпоста задержали 28-летнего мужчину из Черкасской области. Его насильно доставили в областной центр комплектования в Одессе.

Об этом сообщил адвокат жителя Черкасской области Виктор Маслий. Он рассказал, что Василия Кириченко задержали 6 марта на блокпосту возле города Белгород-Днестровский люди в военной форме.

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Как задержали мужчину

По словам адвоката, мужчина двигался на автомобиле. В Одесской области находился по делам, временно: он проживает в поселке Княже Черкасской области.

После задержания Кириченко доставили в Одесский областной центр комплектования, где заставляли подписать пустые бланки прохождения военно-врачебной комиссии.

Адвокату, прибывшему в центр комплектования, не разрешили встретиться с клиентом. Он вызвал полицию.

"Мы ждали полицию четыре часа. Следственно-оперативная группа таки приехала. Мы написали заявление о лишении свободы, похищении паспорта. Сотрудники полиции подошли к контрольно-пропускному пункту военкомата. Спросили есть ли у них такой-то человек. Те ответили, что есть. И на этом все: их (полицейских - 24 Канал) работа закончилась. Обращались в военную специализированную прокуратуру Одесской области. Там сообщили, что не могут помочь", – пояснил юрист.

Маслий утверждает, что Кириченко не имели права задерживать, и настаивает, что тот должен проходить военно-врачебную комиссию в Черкасской области, где состоит на учете.

Кроме полиции адвокат обратился в суд, а также подал заявление в Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Что говорят в Одесском ТЦК

В Одесском областном территориальном центре комплектования прокомментировали ситуацию по задержанию 28-летнего Василия Кириченко из Черкасской области.

Там сообщили, что парень прошел военно-врачебную комиссию и сейчас находится в воинской части.

"С человеком все хорошо, он сейчас служит. Два дня он побывал на сборном пункте, затем его закомплектовали в воинскую часть, на которую он сам согласился. Ему дали выбор куда идти служить, сообщение в военкомат, где он состоял на учете, отправлено, что он взят на временный учет, и призван в такую-то воинскую часть. Все по закону. Нет такого закона, который запрещает из какого-то военкомата призывать", – прокомментировала пресс-секретарь областного ТЦК Ирина Драган.

Адвокат говорит об обратном

В то же время адвокат мужчины говорит, что к нему применяют пытки.

"Совершаются угрозы, что если он самостоятельно не пройдет ВЛК, то его заставят пройти. Уже выдали им форму, по ночам поднимают по тревоге, заставляют отжиматься, бегать, то есть совершаются в отношении него пытки, пытки", – рассказал он.



Переписка адвоката / Фото предоставлено Общественному

В офисе Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктору сообщили, что будут рассматривать его заявление, придерживаясь очереди.