Около 15:49 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Стало известно, что россияне совершили пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении юга Украины.

Какие последствия атаки на Одесский район?

Прошу быть внимательными к сигналам воздушной тревоги! Высокая вероятность применения вражеских ракет по Одесской области. Находитесь в укрытии!,

– предупредил глава ОВА Олег Кипер.

В 15:59 Воздушные силы сообщили, что ракета летит по направлению к Черноморскому.

В 16:00 появилось сообщение, что ракета следует на Южное.

В 16:01 в Одесском районе раздались взрывы.

Напомним, что сегодня утром враг уже бил ракетой по Одессе. На месте попадания образовалась воронка. Предварительно пострадал один человек. Также повреждены автомобили.

Вечером 18 июля оккупанты нанесли ракетный удар по парку развлечений в Одесской области. В результате атаки погиб 16-летний парень. Еще 12 человек пострадали, среди них 2-летний мальчик и 17-летняя девушка.

В настоящее время десять человек остаются в больнице, состояние четырех из них врачи оценивают как тяжелое.