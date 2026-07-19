Близько 15:49 на Одещині оголосили повітряну тривогу. Стало відомо, що росіяни здійснили пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку півдня України.

Які наслідки атаки на Одеський район?

Прошу бути уважними до сигналів повітряної тривоги! Висока ймовірність застосування ворожих ракет по Одещині. Перебувайте в укритті!,

– попередив глава ОВА Олег Кіпер.

О 15:59 Повітряні сили повідомили, що ракета летить у напрямку Чорноморського.

О 16:00 з'явилося повідомлення, що ракета прямує на Південне.

О 16:01 в Одеському районі пролунали вибухи.

Нагадаємо, що сьогодні вранці ворог вже бив ракетою по Одесі. На місці влучання утворилася воронка. Попередньо, постраждала одна людина. Також пошкоджено автомобілі.

Увечері 18 липня окупанти завдали ракетного удару по парку розваг на Одещині. Внаслідок атаки загинув 16-річний хлопець. Ще 12 людей постраждало, серед них 2-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Наразі десятеро людей залишаються в лікарні, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий.