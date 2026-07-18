Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Куди летять ворожі БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:05, 18 липня

БпЛА у Шосткинському районі на Сумщині південним курсом

20:00, 18 липня

Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі

19:59, 18 липня

Реактивний БпЛА на Вінницю з північного сходу

19:57, 18 липня

Реактивний БпЛА у напрямку Ріпок на Чернігівщині з північного сходу

19:56, 18 липня

Реактивний БпЛА на Запоріжжя з південного сходу

19:54, 18 липня

Реактивний БпЛА продовжує рух у напрямку Калинівки

19:52, 18 липня

Реактивний БпЛА курсом на Козятин на Вінниччині з північного сходу

19:38, 18 липня

Реактивний БпЛА курсом на Житомир/Коростишів.

19:34, 18 липня

Нові групи реактивних БпЛА у напрямку Одеси/Чорноморська з Чорного моря.

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