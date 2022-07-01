В Одесской области есть "прилет" российской ракеты: известно о погибших

В Одесские области во время воздушной тревоги произошел взрыв. Официально власти сообщили, что есть погибшие люди.

Трагическую информацию обнародовал представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Об этом он написал ориентировочно в 1:50 1 июля.

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Россия снова ударила по Одесской области: погибли люди

Одещина. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие,

– написал Братчук.

Также спикер Одесской ОВА заверил, что все детали сообщит позже. Суспільне написало, что, по информации ОК "Юг", есть попадание российской ракеты в Одесской области и погибшие. Однако информацию еще уточняли.

В то же время очевидцы в соцсетях пишут, что "пролет" произошел в курортном поселке Сергеевка. Однако подтвержденной официально информации о локации пока нет.

Чуть позже Сергей Братчук сообщил, что российская ракета попала в 9-этажный жилой дом , другая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В 9-этажке разрушен целый подъезд. К сожалению, из-под завалов достали 10 погибших. Еще семь человек получили ранения, среди них – 3 детей.

Стоит вспомнить, что воздушная тревога в городе была объявлена ​​в 00:10 1 июля, отбой был только в 00:57. То есть воздушная тревога продолжалась почти час. Когда именно был "прилет", власти не сообщали.

Атаки на Одесщину: что известно

29 июня российские оккупанты запустили по Одесщине 6 ракет. К счастью, одну уничтожила наша система ПВО над Одесским районом. А остальные 5 – атаковали черноморское побережье в Измаильском районе. Оперативное командование "Юг" заверило, что только благодаря ограничению использования береговой полосы повреждения минимизированы и нет жертв.

В этот же день спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что враг сменил тактику. Он стал атаковать с самолетов стратегической авиации. Спикер вспомнил, что россияне ударили ракетой Х-22. Именно эта ракета ранее попала в торговый центр в Кременчуге. Братчук объяснил: "Это называется "стрелять из-за угла" – действовать так, как действует обычно страна-террорист, страна-агрессор".

Кроме того, российские оккупанты 28 июня запустили по Одесщине противокорабельную ракету "Оникс". К счастью, ее сбила наша система ПВО.

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