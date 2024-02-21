В Одесской области слышали взрывы: россияне запустили ракету

В Одесской области прогремели взрывы. Ранее Воздушные силы предупредили об ракетной угрозе для региона.

Вечером 21 февраля в Одесской области прогремели взрывы.

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Куда попала ракета

Приблизительно в семь вечера Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а следовательно, существование угрозы применения противником авиационных средств поражения.

В 20.30 стало известно, что в небе над Одесщиной находится ракета. Вскоре на территории области раздались взрывы.

По сообщениям мониторинговых каналов, цель прекратила свое существование. Предварительно, по ней отработало наше ПВО.

В 20:43 для Одесской области отменили опасность.

Враг снова бил ракетами и "Шахедами"

Ночью 21 февраля противник совершил традиционную атаку "Шахедами". Кроме того, он также запустил ракеты. В целом россияне использовали 19 ударных беспилотников и 6 ракет разных типов – С-300, Х-59, Х-22.

Силам ПВО удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 в Полтавской области, а также сбить 13 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Вечером 20 февраля захватчики нанесли ракетный удар по Краматорску. Оккупанты ударили по жилому кварталу и промзоне. Всего известно о 8 раненых. Под завалами еще может находиться человек.

Известно, в частности, что среди пострадавших – четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. В момент обстрела они находились на рабочих местах. Также ранения получили 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания, на которое пришелся удар.