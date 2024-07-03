Воздушные силы заявляли утром 3 июля, что около 06:30 фиксировали ракету в направлении Одессы. Она двигалась со стороны Николаева.

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Взрывы в Одесской области

Мэр Одессы Геннадий Труханов одновременно с Воздушными силами констатировал, что воздушная цель направляется в направлении Южное – Одесса.

Уже через несколько минут после соответствующих сообщений телеграм-каналы написали о взрывах в регионе.

Мониторинговые паблики предполагают, что враг осуществил пуск крылатой ракеты Р-500 "Искандер-К" по Одесскому району.

Обратите внимание! Воздушная тревога в Одесской области прозвучала около 06:28. Городской голова в очередной раз информировал, что укрытие можно найти по ссылке на интерактивной карте.

Напомним, что 2 июля российские оккупанты дважды атаковали город Харьков, в результате чего пострадали дети. Собственно, у 12-летней девочки и 15-летнего мальчика обнаружили контузии.

По предварительной информации прокуратуры, враг ударил по Харькову именно ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции (УМПК). Вероятно, с территории Белгородской области.

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Кроме того, под ракетный обстрел захватчиков регулярно попадают энергетики ДТЭК, в частности в Донецкой области. Двое сотрудников компании погибли 21 и 22 июня. Еще один случай обстрела произошел 2 июля.