Воздушные силы заявляли утром 3 июля, что около 06:30 фиксировали ракету в направлении Одессы. Она двигалась со стороны Николаева.
Смотрите также Успехи ВСУ в Донецкой области, российская ДРГ на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю
Взрывы в Одесской области
Мэр Одессы Геннадий Труханов одновременно с Воздушными силами констатировал, что воздушная цель направляется в направлении Южное – Одесса.
Уже через несколько минут после соответствующих сообщений телеграм-каналы написали о взрывах в регионе.
Мониторинговые паблики предполагают, что враг осуществил пуск крылатой ракеты Р-500 "Искандер-К" по Одесскому району.
Напомним, что 2 июля российские оккупанты дважды атаковали город Харьков, в результате чего пострадали дети. Собственно, у 12-летней девочки и 15-летнего мальчика обнаружили контузии.
По предварительной информации прокуратуры, враг ударил по Харькову именно ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции (УМПК). Вероятно, с территории Белгородской области.
Смотрите также В Полтаве прогремели взрывы во время тревоги, россияне атаковали баллистикой
Кроме того, под ракетный обстрел захватчиков регулярно попадают энергетики ДТЭК, в частности в Донецкой области. Двое сотрудников компании погибли 21 и 22 июня. Еще один случай обстрела произошел 2 июля.