Повітряні сили заявляли вранці 3 липня, що близько 06:30 фіксували ракету в напрямку Одеси. Вона рухалася з боку Миколаєва.

Дивіться також Успіхи ЗСУ на Донеччині, російська ДРГ на Харківщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Вибухи на Одещині

Мер Одеси Геннадій Труханов одночасно з Повітряними силами констатував, що повітряна ціль прямує в напрямку Южне – Одеса.

Уже через декілька хвилин після відповідних повідомлень телеграм-канали написали про вибухи в регіоні.

Моніторингові пабліки припускають, що ворог здійснив пуск крилатої ракети Р-500 "Іскандер-К" по Одеському району.

Зверніть увагу! Повітряна тривога в Одеській області пролунала близько 06:28. Міський голова вкотре інформував, що укриття можна знайти за посиланням на інтерактивній карті.

Нагадаємо, що 2 липня російські окупанти двічі атакували місто Харків, унаслідок чого постраждали діти. Власне, у 12-річної дівчинки та 15-річного хлопчика виявили контузії.

За попередньою інформацією прокуратури, ворог вдарив по Харкову саме ФАБ-500 з модулем планерування та корекції (УМПК). Ймовірно, з території Бєлгородської області.

Дивіться також У Полтаві прогриміли вибухи під час тривоги, росіяни атакували балістикою

Крім того, під ракетний обстріл загарбників регулярно потрапляють енергетики ДТЕК, зокрема на Донеччині. Двоє співробітників компанії загинули 21 та 22 червня. Ще один випадок обстрілу стався 2 липня.