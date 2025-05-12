В Одесской области слышны взрывы – ПВО работает по ударным дронам

Одесская область ночью 12 мая подверглась атаке дронов-камикадзе. Под утро в регионе прогремели взрывы.

Местные сообщества в соцсетях пишут о работе ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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В Одесской области раздавались взрывы ночью 12 мая: что произошло

В Одесской области воздушную тревогу объявили ночью 12 мая в 02:33. Уже после 3 утра стало известно, что в области раздаются взрывы.

Одесская областная военная администрация или городские власти Одессы пока не информировали о событиях этой ночи. Но местные телеграм-сообщества в сети пишут о звуки взрывов и работу противовоздушной обороны.

Воздушные силы в это время сообщали об угрозе для Одесской области. В частности, что движутся несколько групп БПЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района. Мониторы писали, что их не менее десятка.

В это время угроза атаки БПЛА была актуальной и для ряда других областей. Ранее в Запорожье власть писала о работе ПВО.

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