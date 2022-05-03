В Одесской области снова слышны взрывы. В Одессе и области продолжается воздушная тревога.

Соответствующая информация появилась ориентировочно в 22:30 3 мая. Об этом сообщило местное издание.

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В Одесской области слышны взрывы. Идет воздушная тревога. Не покидайте укрытия,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в 22:45 сообщили, что в области работает противовоздушная система. Людей призывали не покидать укрытие.

По состоянию на 22:37 сообщили об отбое воздушной тревоги. По состоянию на 22:49, 3 мая, нет информации о последствиях атаки врага по области.

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