Відповідна інформація з'явилась орієнтовно о 22:30 3 травня. Про це повідомило місцеве видання.

Важливо Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

Окупанти завдали удару по Одещині

На Одещині чути вибухи. Триває повітряна тривога. Не покидайте укриття,

– мовиться у повідомленні.

Згодом о 22:45 повідомили, що у області працює протиповітряна система. Людей закликали не покидати укриття.

Станом на 22:37 повідомили про відбій повітряної тривоги. Станом на 22:49 3 травня немає інформації про наслідки атаки ворога по області.

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