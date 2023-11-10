В Одесской области снова объявили тревогу: летят БпЛА
В Одесской области за вечер 10 ноября объявили воздушную тревогу. Людей предупреждают об угрозе.
Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
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В Одесской области – опять тревога
По состоянию на 22:16 в Одесской области снова объявили воздушную тревогу. Сообщается, что на Одесский район летят беспилотники. Воздушные силы просят людей находиться в укрытиях.
Что известно о взрывах в Одесской области
В местных телеграм-каналах написали, что снова взрывы в Одесской области прогремели ориентировочно в 21:25 10 ноября. В регионе работала ПВО.
Буквально за несколько минут до этого ориентировочно в 21:20 глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в сторону Одесского района летят ударные беспилотники.
Очень прошу всех быть в укрытиях и держаться подальше от окон. Работу сил ПВО не снимать! Фото и видео не выкладывать!
– призвал чиновник.
Следует отметить, что в очередной день в течение дня воздушную тревогу на Юге и Востоке Украины объявили ориентировочно в 21:17 10 ноября.
В воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Впоследствии написали, что вражеские "Шахеды" летели из акватории Черного моря в направлении Одесщины, а именно в Черноморск.
На Одесщине вечером есть два попадания врага
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что во время воздушных тревог 10 ноября зафиксировали два попадания в Одесском районе.
- К сожалению, Россия своей атакой ранила троих человек. По данным ОВА, 96-летнюю женщину извлекли из-под завалов в дачном кооперативе. Она находится в стабильном состоянии в больнице. Еще двое раненых – тоже пожилые люди 72 и 73 лет. Они получили легкие травмы и получили помощь на месте.
- Силы обороны Юга сообщили, что враги ударили из самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря по дачному кооперативу.
- Военные предположили, что в припортовую инфраструктуру Одесщины попала, вероятно, сверхзвуковая ракета "Оникс". Люди уцелели, там уточняют масштабы разрушений.