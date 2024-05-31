В Одесской области снова взрывы: оккупанты ударили крылатой ракетой с моря
31 мая 2024, 21:55Читати новину українською
Вечером 31 мая россияне снова атаковали Одесскую область. Агрессор ударил ракетой с моря.
Тревогу в Одесской области объявили около 21:49. Что уже известно об очередной атаке оккупантов, передает 24 Канал.
Важно В Харькове был прилет в пятиэтажку: количество пострадавших и погибших возрослоКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Россия атаковала Одесскую область ракетой
В 21:48 Воздушные силы предупредили, что ракета из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район). В южных областях объявили тревогу.
Мониторинговые сообщества написали, что враг запустил Х-59. Уже через несколько минут сообщили о взрыве. Далее отметили, что ракета прекратила свое существование.
Отбой ракетной опасности военные объявили в 22:09.
В Одессе прогремел взрыв: что известно
- Заметим, что около 19:30 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
- Уже через несколько минут в Одессе прогремел сильный взрыв.
- Мониторинговые каналы писали о пусках баллистики из Крыма. Также отмечали, что это был "Искандер-М".