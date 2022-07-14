У пляжа в Одесской области дрейфует опасная мина
14 июля 2022 , 14:32Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
После шторма море продолжает преподносить опасные сюрпризы. В прибрежных водах одного из пляжей Одесчины обнаружена морская мина, дрейфующая в нескольких метрах от берега.
Над обезвреживанием мины работают специалисты
Специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил ВСУ организуют контролируемое обезвреживание и уничтожение морской "путешественницы".
К слову 4 российские ракеты, направленные на Одесчину, самоликвидировались и упали в море
После шторма море продолжает преподносить опасные сюрпризы. В прибрежных водах одного из пляжей Одесчины обнаружена морская мина, дрейфующая в нескольких метрах от берега,
– говорится в сообщении.
Специалисты подрывной команды Военно-Морских сил ВСУ организуют ее контролируемое обезвреживание и уничтожение.
Почему запрещено купаться на пляжах Одесчины
- 2 июля у побережья курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области взорвалась мина, в результате чего один отдыхающий погиб, а другой получил контузию. Ранее также в результате взрыва мины погиб мужчина, который с семьей, несмотря на запрет, пришел на городской пляж Одессы.
- В начале июля на некоторых пляжах Одессы начали устанавливать изгороди из сетки, чтобы закрыть отдыхающим проход к морю.
- Недавно областная военная администрация и мэрия Одессы приняли решение не открывать морских пляжей в этом году – из-за минной опасности и вероятности вражеского ракетного удара по скоплениям людей.
Больше об этом – на пляже Одесчины взорвалась мина: смотреть видео