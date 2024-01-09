На Юге ветрогенератор упал в результате атаки беспилотника

В южном регионе оккупанты уничтожили ветрогенератор. Его атаковал русский дрон.

8 января Elementum Energy, международный инвестор из Соединенного Королевства в секторе возобновляемой энергетики Украины, сообщил о том, что недавно враг атаковал ветровую турбину его ветропарка.

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На Юге россияне уничтожили ветровую турбину

Вражеский беспилотник повредил ветровую турбину, расположенную в ветропарке Elementum Energy на юге страны. К счастью, среди сотрудников никто не пострадал.

К счастью, пострадавших в персонале нет. По этому факту Национальная полиция открыла уголовное производство. После атаки была инициирована частичная остановка ветропарка,

– говорится в прессрелизе компании.

Отмечается, что специальная команда Elementum Energy работает над отпуском электроэнергии потребителям.

Национальная полиция возбудила дело

В компании сообщили, что по факту атаки на турбину Национальная полиция Украины уже открыла уголовное производство и начала следствие.

Мы – одни из трех компаний, которые смогли достроить ветропарк во время полномасштабного вторжения. Для нас этот проект был тем более важен, что энергосистема Украины целенаправленно уничтожается. А мы таким образом добавили к ней дополнительные мегаватты доступной установленной мощности, усиливая ее устойчивость. Это был самый трудный и важный проект, за который мы когда-либо брались,

– заявили в компании.

Управляющая директор Elementum Energy Ольга Рыбачук отметила Интерфакс-Украина, что ветровой парк работал во время полномасштабного вторжения и являлся жизненно важным источником энергии для украинцев.

Она отметила, что команда компании будет работать вместе с ответственными органами власти, чтобы сохранить функционирование других ветряков.

К слову, что в тот же день в телеграмм-каналах расширяли видео с ветровой турбиной, упавшей в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Каналы утверждали, что ветряная мельница упала вследствие порыва ветра. Впоследствии такое же сообщение было дано в Минэнерго.

Из-за непогоды обесточены тысячи регионов

В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на утро 9 января из-за непогоды обесточено 1025 населенных пунктов. Ремонтные бригады облэнерго делают все возможное, чтобы поскорее заживить обесточенных потребителей.

Но восстановление тормозят как сложные погодные условия – сильный ветер, мороз до -22 °C, толстый слой льда на оборудовании и большое количество нанесенных непогодой повреждений: свергнутые опоры, многочисленные обрывы проводов.

Важно! Из-за сильных морозов потребление электроэнергии возросло – это создает существенную дополнительную нагрузку на электростанции, которые и так работают на максимальной мощности, но вынуждены увеличивать выработку электроэнергии.

В то же время большинство тепловых электростанций все еще восстанавливается после массированных ракетных атак минувшей зимой. Украинцев призывают внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00 во избежание технологических нарушений.