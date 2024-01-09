8 січня Elementum Energy, міжнародний інвестор зі Сполученого Королівства в секторі відновлюваної енергетики України, повідомив про те, що нещодавно ворог атакував вітрову турбіну його вітропарку.

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На Півдні росіяни знищили вітрову турбіну

Ворожий безпілотник пошкодив вітрову турбіну, розташовану у вітропарку Elementum Energy на Півдні країни. На щастя, серед співробітників ніхто не постраждав.

На щастя, постраждалих серед персоналу немає. За цим фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Після атаки було ініційовано часткове зупинення вітропарку,

– мовиться в пресрелізі компанії.

Зазначається, що спеціальна команда Elementum Energy нині працює над відпуском електроенергії споживачам.

Національна поліція відкрила справу

У компанії повідомили, що за фактом атаки на турбіну Національна поліція України вже відкрила кримінальне провадження та розпочала слідство.

Ми – одні з трьох компаній, які спромоглися добудувати вітропарк під час повномасштабного вторгнення. Для нас цей проєкт був тим більш важливий, що енергосистема України цілеспрямовано знищується. А ми таким чином додали до неї додаткових мегаватів доступної встановленої потужності, посилюючи її стійкість. Це був найважчий та найважливіший проєкт, за який ми коли-небудь бралися,

– заявили у компанії.

Керуюча директорка Elementum Energy Ольга Рибачук зазначила Інтерфакс-Україна, що вітровий парк працював під час повномасштабного вторгнення і був життєво важливим джерелом енергії для українців.

Вона зазначила, що команда компанії працюватиме разом із відповідальними органами влади, щоб зберегти функціонування інших вітряків.

До слова, що того ж дня у телеграм-каналах поширювали відео з вітровою турбіною, яка впала в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Канали стверджували, що вітряк впав внаслідок пориву вітру. Згодом таке ж повідомлення дали у Міненерго.

Через негоду знеструмлено тисячі регіонів

В Укренерго повідомили, що станом на ранок 9 січня через негоду знеструмлено 1025 населених пунктів. Ремонтні бригади обленерго роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів.

Але відновлення гальмують як складні погодні умови – сильний вітер, мороз до -22 °C, товстий шар льоду на обладнанні й велика кількість завданих негодою пошкоджень: повалені опори, чисельні обриви проводів.